0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético de Madrid
URGENTE
Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

¡Letal! Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga - VIDEO

Giuliano Simeone anotó de contragolpe el 1-0 del Atlético Madrid ante Barcelona por LaLiga EA Sports. El argentino solo tuvo que empujar el balón tras un pase de Julián Álvarez.

Angel Curo
Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga
Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga | Captura ESPN
COMPARTIR

¡Los Colchoneros dan el primer golpe! Atlético Madrid se adelanta 1-0 ante Barcelona, por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026/2027, gracias a una brillante definición de Giuliano Simeone. El delantero argentino solo tuvo que conectar el balón tras recibir una milimétrica asistencia de Julián Álvarez para hacer estallar al Metropolitano.

Atlético Madrid recibe a Barcelona por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-27.

PUEDES VER: Barcelona vs. Atlético Madrid: alineaciones confirmadas para el partido de hoy

Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga

Sobre los 9’ del primer tiempo, el Atlético Madrid logró superar la presión del Barcelona en la salida y con una serie de centros al espacio inició un contragolpe. El balón llegó a los pies de Julián Álvarez por la banda izquierda, el atacante aguantó el balón y sacó un centro con la zurda buscando a Giuliano Simeone.

El ‘Cholito’ aprovechó la pasividad de su marca, terminó entrando por la espalda y solo tuvo que conectar el balón para vencer la portería de Joan García y poner su nombre en el marcador.

La anotación desató la euforia en el Riyadh Air Metropolitano, por lo que se postergó el minuto de homenaje por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel. El argentino tuvo una efusiva celebración junto al resto de sus compañeros.

Números de Giuliano Simeone con Atlético Madrid

Con esta anotación, Giuliano Simeone logró su cuarto gol en lo que va de la temporada con el Atlético Madrid, todos por LaLiga. Además, ha aportado con dos asistencias, demostrando su importancia en el esquema del ‘Cholo’ Simeone.

Asimismo, con este gol el delantero de 23 años vuelve a anotarle al cuadro ‘Culé’. También marcó en el último enfrentamiento entre ambos por el campeonato local, que terminó con derrota por 1-2 para los ‘Colchoneros’.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN: transmisión del partido

  2. ¡Letal! Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga - VIDEO

  3. Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre: quiénes juegan por Liga 1, LaLiga, Premier League y más

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano