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¡Letal! Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga - VIDEO
Giuliano Simeone anotó de contragolpe el 1-0 del Atlético Madrid ante Barcelona por LaLiga EA Sports. El argentino solo tuvo que empujar el balón tras un pase de Julián Álvarez.
¡Los Colchoneros dan el primer golpe! Atlético Madrid se adelanta 1-0 ante Barcelona, por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026/2027, gracias a una brillante definición de Giuliano Simeone. El delantero argentino solo tuvo que conectar el balón tras recibir una milimétrica asistencia de Julián Álvarez para hacer estallar al Metropolitano.
Gol de Giuliano Simeone para el 1-0 del Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga
Sobre los 9’ del primer tiempo, el Atlético Madrid logró superar la presión del Barcelona en la salida y con una serie de centros al espacio inició un contragolpe. El balón llegó a los pies de Julián Álvarez por la banda izquierda, el atacante aguantó el balón y sacó un centro con la zurda buscando a Giuliano Simeone.
El ‘Cholito’ aprovechó la pasividad de su marca, terminó entrando por la espalda y solo tuvo que conectar el balón para vencer la portería de Joan García y poner su nombre en el marcador.
La anotación desató la euforia en el Riyadh Air Metropolitano, por lo que se postergó el minuto de homenaje por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel. El argentino tuvo una efusiva celebración junto al resto de sus compañeros.
Números de Giuliano Simeone con Atlético Madrid
Con esta anotación, Giuliano Simeone logró su cuarto gol en lo que va de la temporada con el Atlético Madrid, todos por LaLiga. Además, ha aportado con dos asistencias, demostrando su importancia en el esquema del ‘Cholo’ Simeone.
Asimismo, con este gol el delantero de 23 años vuelve a anotarle al cuadro ‘Culé’. También marcó en el último enfrentamiento entre ambos por el campeonato local, que terminó con derrota por 1-2 para los ‘Colchoneros’.
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