El 'Piojo' Herrera confía en que Tigres dé el gran paso en la Liga MX

"Un partido donde priorizamos el orden, maniatamos al rival a no tener llegadas y en el contragolpe, en espacios largos habíamos sido beneficiados, no tuvimos la puntería precisa para llevarnos el partido, 'Chuy' hace un par de atajadas buenas, al último minuto tuvimos la llegada de gol y no se dio", señaló el entrenador de los ‘Felinos’.