Atención: Posible adiós del tridente Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en PSG

La convocatoria de Kylian Mbappé no asegura que vaya a jugar y de hacerlo, nada tiene que ver con su inminente llegada al Real Madrid. A pesar de que PSG se muestra firme en su postura de no dejarlo partir, es una decisión que debe tomar para sacar provecho a los millones por su venta, porque de marcharse la siguiente temporada, no dejará un solo euro a las arcas del club.