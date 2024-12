Kylian Mbappé rompió su silencio y dijo que PSG lo hizo sentir como "un ladrón"

"Pedí irme (en julio) porque desde el momento en que no quise extender, quería que el club recibiera una tarifa de transferencia para tener un reemplazo de calidad. Quería algo respetuoso: 'dije, si no quieres que me vaya, me quedo'", declaró Mbappé a RMC Sport.

Asimismo, Kylian Mbappé dejó en claro que no ha querido renovar con PSG, pero que no es cierto que haya negado siete contratos del cuadro parisino. Lo que más le duele al jugador son las mentiras que se han dicho sobre su persona, ya que, en palabras del mismo futbolista, lo hicieron sentir "como un ladrón".

"Pedí irme en julio, sí, pero no es cierto que haya rechazado 7 propuestas de extensión de contrato… El París Saint-Germain me ha dado mucho. Siempre he sido feliz en los cuatro años que estuve aquí y lo sigo siendo. Personalmente, no me gustó mucho que PSG dijera 'Está pidiendo irse en la última semana de agosto …' porque eso está mal. Me hizo sentir como un ladrón. Les informé temprano, a finales de julio", agregó.