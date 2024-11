Mario Kempes sobre Lionel Messi: "En Barcelona era feliz, ahora lo veo preocupado en PSG"

La Selección A rgentina recibirá a Venezuela este viernes 25 de marzo a las 18:30 horas por las Eliminatorias Qatar 2022, el equipo alibiceleste entrena en Ezeiza con Lionel Messi como capitán del grupo y eso ha generado alegría en tierras rioplatenses. Sin embargo el presente del '10' no es el mejor a nivel de clubes pero se reconforta a nivel selección.

Esta situación ha dado que hablar en todo Argentina y uno de los que salió a hablar es Mario Alberto Kempes, reconocida figura histórica de la selección que se dirigió sobre el presente de Lionel Messi y se refirió de la siguiente manera : "El PSG no es el Barça. Allí Messi era el rey. Le veo la cara y veo preocupación". Estas declaraciones se refirió para TyC Sports.

Mario Alberto Kempes se refirió sobre un posible retorno de 'Lio' a Barcelona, el campeón del mundo asegura que no lo ve viable y que sería un tanto sorpresivo su vuelta teniendo en cuenta la forma de cómo salió: "El PSG no es el Barça. Allí Messi era el rey. Le veo la cara y veo preocupación." Por el momento no hay algún acercamiento de Barcelona con Lionel Messi que está concentrado al 100% con Argentina y lo que pueda resultar en la Copa del Mundo Qatar 2022.