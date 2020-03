Boca Juniors ofrecerá más de dos millones de dólares para comprar el pase de Junior Alonso

Boca Juniors conquistó el título de la Superliga Argentina en la última fecha y se debió, en parte, a la fortaleza defensiva que mostró el cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo. No tenían margen de error y cumplieron a cabalidad con lo trazado.

No obstante, dentro de muy poco podrían perder a una de sus principales figuras: Junior Alonso. El zaguero paraguayo se encuentra a préstamo en la institución 'che' procedente de Lille de Francia. Sus buenas actuaciones han convencido a la directiva 'azul y oro' de comprar su pase.

Según la información de CNN Deportes, Boca Juniors lanzará una oferta de dos millones de euros (más de dos millones de dólares) para obtener la carta del 'paragua'. Esta cifra no cubriría las expectativas del cuadro galo, con quien tendrá que sentarse a negociar.

Carlos Zambrano compite con Junior Alonso por el puesto

El zaguero de la selección peruana, Carlos Zambrano, se convirtió en el último refuerzo de Boca Juniors para afrontar la temporada 2020. El 'León' busca ganarse la confianza de Miguel Ángel Russo y compite en el puesto con Junior Alonso, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas.

La partida del paraguayo, en caso Lille, no acepte la oferta (su valor comercial oscila entre los 8 millones de euros) podría abrirle mayores posibilidades para consolidarse como titular. Eso sí, deberá de recuperarse de la lesión (traumatismo costal) que sufrió ante Gimnasia.

Junior Alonso criticó los challenges por el coronavirus

El recio zaguero explotó en su cuenta oficial de Instagram por la propagación de challenges a raíz de la cuarentena por el coronavirus. “Cuando me levanté decidí poner el mensaje porque estoy cansado de esto. ¡Tantos videos! Creemos los futbolistas que somos muy importantes... los ves cortándose el pelo, regando las plantas, tomando mates y no sé qué y no sé cuánto más. Prendés la televisión y están ahí también”, explicó.