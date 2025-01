El mensaje de Juan Román Riquelme a Luis Advíncula y el plantel de Boca Juniors

Juan Román Riquelme ama a Boca Juniors . Desde el campo o en un escritorio, el exjugador siempre quiere lo mejor para su equipo. En las últimas semanas, el clima no ha sido el mejor. Primero llegó la eliminación -con polémica- de la Copa Libertadores.

Luego, el presidente del Consejo del Fútbol advirtió a los jugadores. "Quiero que estén comprometidos con el club y que tengan ganas de estar acá. No me gusta que estén pensando en transferencias o que quieran irse. No tengo más ganas de escuchar que hay alguien que quiere irse o que quiere que aceptemos una oferta". Fueron las declaraciones recogidas por TyC Sports.