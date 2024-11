Martín Liberman critica duramente a Boca Juniors de Advíncula y Zambrano

Boca Juniors no pudo celebrar en "La Bombonera" previo a su aniversario ante Arsenal Sarandí ya que terminó empatando 2-2. El cuadro dirigido por Sebastián Battaglia no alineó a los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula , quienes habían sido titulares en la pasada jornada ante River Plat e. Ante esta situación sus críticos se levantaron y lapidaron a los 'Xeneixes'.

Este resultado que dejó escapar Boca Juniors en la Copa de la Liga Profesional generó la reacción del periodista argentino, Martín Liberman. Mediante sus redes sociales, el reconocido comunicador no dudó en lanzar una fuerte crítica sobre el equipo "azul y oro", tildando al plantel de nuestro compatriotas como un "mal equipo".

"Algunos se enojan pero es una realidad indisimulable. Boca (Juniors) es un mal equipo y no se sabe a qué juega . Es frágil. Lo atacan y le hacen daño. No se hace fuerte en La Bombonera y tiene falta de carácter. Ni siquiera ganarle a River (Plate) lo empujó a sostener una idea. ¡Desorienta!", escribió Martín Liberman.

Crítica de Liberman sobre la idea de juego de Boca Juniors.

Eso no fue todo, sino que comparo el presente de Boca Juniors con otros planteles argentinos. Para Liberman, equipos como Racing o Defensa y Justicia tienen una idea de juego sostenida, que por más que pierdan no se desvían de lo trabajado en cada semana.

"Ayer vi a Racing, Defensa, River... equipos con ideas claras, concepto, formas, estilos... Pueden jugar bien o mal pero sabes que es lo que quieren! Boca es un barco a la deriva a nivel funcionamiento. El que no quiera verlo, es un negador", agregó.

Asimismo, espera que el hincha de Boca Juniors no se cierre en su "fanatismo", ya que no está mal decir que el equipo no tiene idea de juego para que haya una reacción desde los más altos cargos del club.