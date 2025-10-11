¿A qué hora juega River Plate vs Sarmiento y dónde ver EN VIVO partido por Liga Profesional?

River Plate vs Sarmiento medirán fuerzas este domingo 12 de octubre en un vital partido por la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 desde el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Los 'millonarios' deben ganar para acercarse al liderato en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega River Plate vs Sarmiento?

A continuación, te contamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle del partido entre River Plate vs Sarmiento correspondiente por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional:

Perú, Ecuador y Colombia: 5.15 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:15 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:15 p.m.

México y Centroamérica: 4;15 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:15 p.m.

¿Dónde ver River Plate vs Sarmiento EN VIVO?

El enfrentamiento entre River Plate vs Sarmiento será transmitido EN VIVO mediante la señal de TNT Sports para todo el territorio argentino, mientras que para el resto de Sudamérica la transmisión estará a cargo de ESPN. De igual manera, este encuentro podrá ser visualizado vía streaming mediante MAX y Disney Plus, en algunos países.

River Plate vs Sarmiento: canales de transmisión

A continuación, te damos a conocer los canales a los que tienes que estar pendiente en los diversos países para ver EN VIVO ONLINE el partido entre River Plate vs Sarmiento, por la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Argentina: MAX y TNT Sports.

Perú, Bolivia y Chile: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Brasil: Disney Plus.

Venezuela: inter, ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Colombia y Ecuador: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Uruguay y Paraguay: ESPN y TyC Sports.

México: Fanatiz y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports.

River Plate vs Sarmiento: antesala del partido por la Liga Profesional

River Plate llega golpeado a este compromiso tras caer 2-1 ante Rosario Central en la última jornada. Por ello, el conjunto ‘Millonario’ está obligado a reencontrarse con el triunfo, ya que actualmente ocupa el cuarto puesto del Grupo B con 18 puntos, a cinco del líder. Una victoria podría significar un importante impulso en su lucha por los primeros lugares.

River Plate debe sumar los tres puntos para acercarse al liderato.

Sin embargo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontará el duelo con varias bajas, debido a que algunos de sus jugadores fueron convocados por sus selecciones. En ese contexto, el peso ofensivo recaerá principalmente en Facundo Colidio y Miguel Borja, quienes se perfilan como titulares.

Por su parte, Sarmiento también llega necesitado de un triunfo tras encadenar dos derrotas consecutivas, resultados que lo han dejado en la parte baja de la tabla acumulada y en la décima posición del Clausura con 12 unidades.

Sarmiento busca reencontrarse con el triunfo tras dos derrotas consecutivas.

Los dirigidos por Facundo Sava son conscientes de la importancia de este enfrentamiento, ya que una victoria no solo representaría un golpe de autoridad al imponerse ante uno de los candidatos al título, sino que también les serviría como un importante impulso anímico para lo que resta del campeonato.