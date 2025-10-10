- Hoy:
Hijo de Miguel Ángel Russo anotó y rompió en llanto en plena celebración de su gol - VIDEO
Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, disputó el duelo entre Newell's y Tigres, y tras anotar un gol, rompió en llanto al recordar emotivamente a su padre.
Antes y durante el partido entre Newell's y Tigres por la jornada 12 de la Liga Profesional de Argentina, el hijo de Miguel Ángel Russo, Ignacio Russo, vivió dos momentos especiales recordando el legado del exentrenador de Boca Juniors: rompió en llanto en el minuto de silencio y luego cuando anotó el gol del empate para los visitantes.
PUEDES VER: ¿Regresa a la 'U'? Presidente de Banfield reveló el futuro de Diego Romero para 2026: "Estamos..."
Ignacio Russo lloró al recordar a su padre, Miguel Ángel Russo, durante el minuto de silencio
A pesar del fallecimiento de su padre, Ignacio Russo decidió disputar el partido con Tigres ante Newell's, en donde, antes de que comience el partido, se brindó un minuto de silencio en honor a Miguel.
Video: ESPN
En este momento, el futbolista no pudo ocultar su tristeza al recordar a su padre y decidió romper en llanto frente a todos sus compañeros de fútbol.
Ignacio Russo rompió en llanto al anotar un gol para Tigres y recordar a su padre
A los 22 minutos del primer tiempo, Ignacio apareció solo en el área de Newell's para anotar el primer gol de su equipo y en medio de su celebración, no dudó en romper en llanto recordando a Miguel Ángel Russo.
Video: ESPN
Por otro lado, otro momento emotivo que fue captado por los fotógrafos que asistieron al partido de la Liga Profesional: Ignacio Russo mostró un tatuaje en honor a su papá, en donde decía "todo se cura con amor”, una icónica frase que su padre solía decir mientras era técnico de Millonarios de Colombia.
Ignacio Russo mostró el tatuaje en honor a su padre, Miguel Ángel Russo.
