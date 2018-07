Renunciaron los miembros de la Comisión de Licencias de la FPF tras conflicto con la ADFP

Los integrantes de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dimitieron a sus cargos tras sostener un enfrentamiento con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), entidad que pidió su remoción.

El presidente de dicha comisión, Gonzalo De las Casas, había manifestado su molestia debido a las constantes trabas que encontraba para la labor encomendanda por la Federación Peruana de Fútbol.

PUEDES VER: ADFP le pide a Edwin Oviedo que solicite la licencia a su cargo de presidente de la FPF

"El viernes salieron a indicar que no había ninguna voluntad de cumplir con este régimen. Como el mayor beneficiado no quiere cumplir con este régimen pues dentro de nuestra competencia está revisar nuestros propios actos y retrocedimos para que el sistema no sufriese", indicó hace unos días en RPP.

"Yo pienso que este sistema debe proseguir al margen de las personas. Estamos dispuestos a dar el paso al costado y estamos evaluando hacerlo. Nosotros estamos acá de buena fe y tratando de apoyar", concluyó.

NO TE LO PIERDAS: ¡Atención! Edwin Oviedo no renunciará al cargo de presidente de la FPF

Recordemos que la ADFP emitió un comunicado donde expresaba el malestar entorno al grupo formado por la institución que preside Edwin Oviedo.

Comunicado de prensa ADFP - Pronunciamiento sobre Gerencia y comisión de Licencias FPFhttps://t.co/4YcbUC8ozW — ADFP (@ADFP_Peru) 17 de julio de 2018

"La Comisión de Licencias ha demostrado en el tiempo que viene desempeñando sus funciones, que no ha podido cumplir con los objetivos de una implementación viable y paulatina del Reglamento de Licencias, como es el fortalecimiento y el ordenamiento financiero de los clubes. Asimismo nuestros aportes y requerimientos para un mejor desarrollo y aplicación no han sido atendidos. Es en base a lo expuesto que, exigimos por estos motivos la remoción de los miembros de la comisión de Licencias y la Gerencia", mencionaba aquella misiva.

EL DATO

Universitario de Deportes fue el único club del balompié nacional que solicitó la dimisión de los miembros de la Comisión de Licencias. Los 'merengues' - tras el retroceso de dicha comisión - consideraron que buscaron perjudicarlos.