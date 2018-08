Pablo Lavandeira y tres más: Sport Rosario se refuerza con todo para el Apertura y Clausura

A pesar de la dura crisis que atraviesa, Sport Rosario ha decidido ir por el todo o nada. El buen papel que está desempeñando el conjunto huaracino le ha permitido ubicarse en el sexto lugar con 16 unidades: a cinco del puntero Sporting Cristal (21).

No obstante, el 'Canalla de los Andes' debería de tener 20 puntos pero sufrió el recorte de cuatro de ellos por no haber cancelado - a tiempo - las deudas que sostenían con sus jugadores. A ello hay que sumarle que los dirigentes no decidieron apelar el hecho.

Las confirmadas incorporaciones son las de Dangelo Artiaga y Gerald Távara. El exjugador de la Universidad San Martín llega a Huaraz procedente del Willy Serrato - equipo de la Segunda División - mientras que Távara fue cedido a préstamo por Sporting Cristal.

Como lo adelantamos en @liberope la semana pasada, Martín Tavara sub-20 de Sporting Cristal tiene un acuerdo con Sport Rosario para ir a préstamo. Aún falta la firma y hacerlo oficial. — Marycielo Alva (@marycieloalva) 8 de agosto de 2018

Las otras dos novedades serían la Pablo Lavandeira y Daniel Ferreyra. El volante argentino está a un paso de volver al 'Callejón de Huaylas' y es que - en los últimos dos encuentros que disputó Deportivo Municipal - no apareció en la lista de 18.

Por el lado del 'Canguro', no tiene opciones de atajar con Wilmar Valencia. El 'Camanejo' prefiere darle la oportunidad a Jeremy Aguirre o Giámoco Gambetta en el caso hipotético que Fernando Martinuzzi caiga en una lesión o sea suspendido. Se negocia un posible préstamo que - de pasada - aliviaría las alicaídas arcas rosadas.

EL DATO

Sport Rosario fue fundado el 4 de octubre de 1965. Ascendió a Primera División en el año 2016 tras campeonar en la Copa Perú.