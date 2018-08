Joel Sánchez: "Me gustaría tener una chance en Alianza Lima"

Alianza Lima y Joel Sánchez están cerca de volver a cruzar sus caminos. El club de La Victoria quiere tener al exvolante del Querétaro y a éste le entusiasma la posibilidad de jugar en un equipo grande y, precisamente, en el club que lo lanzó al estrellato.

"Estoy evaluando algunas opciones en Perú, tanto en Lima como en provincia. Pero me gustaría tener una chance en Alianza Lima, más allá de que estoy en un tiempo de evaluar dónde jugar y eso me va a tomar algunos días. Estoy contento de haber pertenecido a Alianza y, si Dios quiere, podré tener otra oportunidad", declaró Joel Sánchez a Fox Sports.

El futbolista de 29 años no olvidó su polémica salida de La Victoria por problemas con la dirigencia de aquel entonces. "Salí mal de Alianza Lima en su momento más que todo por la dirigencia, pues con la hinchada siempre tuve un aprecio mutuo. Me sentí respaldado en todo momento y yo también retribuía en la cancha. Mi partida se dio porque en ese momento había otro presidente y era complicado", sostuvo.

Consultado por su etapa en el Querétaro, Joel Sánchez explicó los pormenores de su no continuidad en dicho club. "El tiempo que estuve en Querétaro fue muy bueno, es una ciudad muy bonita donde hay mucha seguridad. No me quedé ahí porque el préstamo fue por determinado tiempo y tuve que regresar. El fútbol mexicano le lleva una ventaja al peruano en cuanto a ritmo y físico, pero acá hay mucha técnica y eso a veces compensa esas cosas", sentenció.

EL DATO:

Joel Sánchez anotó 4 goles en 42 partidos durante su primera etapa en Alianza Lima.