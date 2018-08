Jean Pierre Rhyner: "Si soy llamado a la Selección Peruana, daré el 100%" [EXCLUSIVA]

¿Cómo viviste el desempeño de Perú en el Mundial?

- Perú ha mejorado bastante y eso quedó claro durante el Mundial. Pienso que le faltó un poco de más suerte en sus partidos. Mi familia se puso muy feliz al ver a la Blanquirroja después de mucho tiempo en el torneo.

¿Qué opinión tienes del trabajo de Ricardo Gareca y su renovación en la FPF?

- Creo que es bueno ya que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años y, para alegría de todos, pudo renovar con el equipo.

Aceptarías la convocatoria del “Tigre” para los proyectos de la Copa América 2019 y el Mundial Catar 2022

- Sí, siempre dije que mi sueño era jugar por Perú. Uno no pierde la fe y sé que pronto, con esfuerzo, ese sueño se hará realidad. Si el profesor me llama, allí estaré para dar el 100% de mí.

Dejarías de jugar por Suiza para ponerte la Blanquirroja, ¿por qué?

- Por mi familia siempre me sentí identificado con Perú. Me gusta su cultura, la comida y siempre estoy pendiente de las novedades que me cuenta mis familiares que tengo en Lima.

¿Cómo tomaste la decisión de Víctor Rivera cuando no fuiste considerado en el Sudamericano Sub-20?

- El entrenador es quién decide quiénes juegan. Siempre le estaré agradecido por invitarme a los entrenamientos de la Sub-20. Fue una linda experiencia y pude hacer muchos amigos.

Aún te sigues comunicando con Renato Tapia, ¿qué referencias te ha dado del plantel?

- Sí, hablamos por las redes. Me alegro que le esté yendo bien en Holanda. Me agradó la participación que tuvo en el Mundial y me comentó que el grupo (selección) es muy unido.

¿Qué jugador te sorprendió más durante el Mundial?

- André Carrillo es un futbolista muy rápido y de muy buen pie.

A nivel futbolístico, ¿qué diferencias encuentras entre Perú y Suiza?

- Utilizan dos esquemas diferentes. Ambas son excelentes selecciones. La diferencia es que Perú juega mejor con el balón en el piso.

¿Qué posición se te acomoda más a tus características de juego, de central o lateral?

- Puedo rendir en ambas posiciones, aunque prefiero el puesto de zaguero central.

¿Cuánto ha cambiado tu juego desde la experiencia que tuviste en la Sub-20?

- Los años se fueron volando. He crecido como jugador y persona. Me tocó ir a un equipo a préstamo en la Segunda División para poder consolidarme y tener más minutos. Mi buen rendimiento me sirvió para regresar a Grasshopper y, ahora, tengo más continuidad en los partidos del primer equipo.

Tus metas a cumplir este año.

-Ser llamado a la Selección Peruana, jugar partidos de las Eliminatorias y poder emigrar a otra liga. Esas son mis metas a corto plazo.

La Blanquirroja tiene amistosos contra Holanda, Alemania y Chile, ¿qué impresiones te dejan estos rivales?

-Todos son muy duros. Será una gran prueba para Perú y servirán bastante para la Copa América y las Eliminatorias.

Ricardo Gareca tiene un plantel con nombres casi definidos para su once titular, ¿qué podrías aportar al equipo en una posición muy reñida en la Bicolor?

-Si soy llamado daré el 100%. Puedo aportar mucho en la recuperación del balón, al juego aéreo. De pelota tengo varios goles por ese medio cuando ataco o defiendo.