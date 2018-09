Instagram: Arquímedes Figuera se defiende ante ola de insultos xenófobos tras expulsión

El venezolano Arquímedes Figuera fue blanco de insultos xenófobos tras su expulsión durante el duelo entre Universitario y Melgar en Arequipa. Ante ello, el volante se pronunció en Instagram y expresó su indignación por este lamentable comportamiento de malos aficionados.

A través de su cuenta en Instagram, Figuera no se calló nada y expresó que se siente orgulloso de su procedencia.

"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago", escribió Arquímedes Figuera.

Es importante señalar que Figuera le propinó un codazo al jugador de Melgar Alexis Arias, por lo cual fue expulsado. Esa jugada fue clave para que el cuadro ‘Dominó’ logre la remontada.

Cabe recordar que Arquímedes Figuera consiguió su quinta expulsión con la camiseta de Universitario, cuatro por el torneo local y una contra Oriente Petrolero por la Copa Libertadores de América.

Figuera juega en Universitario desde el 2017.