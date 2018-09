José Velásquez: "Nunca he estado de acuerdo ni con entrenadores ni con jugadores extranjeros" [VIDEO]

José Velásquez, conocido ex futbolista peruano, se encontró con Líbero en la inauguración de la XX Copa Trujillo. El ahora comentarista deportivo de Gol Perú habló sobre lo que piensa de los futbolistas y entrenadores extranjeros que han pasado por la Selección Peruana. ¿Mensaje para Gareca y Calcaterra?

"Yo nunca he estado de acuerdo ni con entrenadores ni con jugadores extranjeros. Siempre lo he dicho y no tengo mis pelos en la lengua, los sigo sosteniendo", fueron las primeras palabras del 'Patrón' Velásquez. Él cree que la mejor manera de crecer es trabajar con los talentos peruanos.

"Pienso que hemos retrocedido 100 años luz. Los europeos nos llevan años luz de diferencia y va a continuar de la misma manera mientras no trabajemos con los talentos. Son cosas que se suscitan, pero tenemos que trabajar con los talentos que hay en provincia y pueblos. De lo contrario no vamos a llegar a nada", siguió.

Finalmente, no quiso hablar de lo que realmente sucedió en el 6-0 que Argentina le metió a Perú aquel 21 de junio de 1978, en la Copa del Mundo que se jugó en el país albiceleste. "No quiero mover el tema porque ya lo prometí", finalizó.