Nilson Loyola reveló el futuro de su carrera ¿A Europa?

Uno de los elementos de la Selección Peruana que ha ganado confianza y protagonismo desde su convocatoria es Nilson Loyola, y a pesar de mantenerse en el torneo local, defendiendo los colores de Melgar, aseguró que espera que su despegue al extranjero se dé lo antes posible.

“Yo sueño con jugar en el extranjero. Si es en Europa, mucho mejor. Uno se siente bien al haber jugado ante selecciones de gran nivel”, enfatizó Loyola a ‘La Republica’. Asimismo, confesó el lugar donde sueña con llegar.

“Me gustaría jugar en el extranjero. No puedo asegurar que me quedaré en Melgar. Hay que esperar a ver qué pasa hasta fin de año. Mientras tanto, hay que jugar y destacar donde me toque”, enfatizó.

En cuanto a la posibilidad de ser fichado por Alianza Lima, el jugador de 23 años, explicó que la razón por la que no concretó la negociación con los ‘blanquiazules’ es el respeto a su contrato vigente con FBC Melgar.

“Yo me considero una persona correcta y honesta. No iba a dejar de cumplir mi contrato con Melgar, club al que quiero, así como a su gente, que me trató bien desde que llegué. De igual forma, no hubo otras propuestas”, sentenció Nilson Loyola.

EL DATO

Nilson Loyola debutó con la Selección Peruana en el amistoso ante Jamaica, el 14 de junio del 2017.