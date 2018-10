Roberto Chale le dice no a Universitario: "Ni loco voy a la U, no tienen plata"

Varios hinchas piden el regreso de Roberto Chale a Universitario de Deportes. Consideran que tiene la capacidad de levantar el ánimo a los jugadores para que luchan por mantener al equipo en primera profesional.

Roberto Chale habló y fue claro sobre un posible regreso al elenco crema, club que dirigió entre los años 2015-17. "Ni loco voy a la U, no tienen plata. Pero si me pagan como a Ronaldo, no la pienso", manifestó el entrenador crema con la chispa que lo caracteriza.

Luego, el exjugador de Universitario agregó. "Hay que estar locos para ir a la U con ese fixture, solo acepto si me ofrecen buen billete", declaró.

Según pudo conocer Líbero, la administración de Universitario de Deportes no tiene en los planes de contratar a Roberto Chale. Por el momento se encuentra Nicolás Córdova a quien le dieron su respaldo luego que hinchas lo amenazaran para que deje el club luego de perder en Ayacucho y dejar al equipo en zona directa por el descenso.

Hay que recordar que Roberto Chale tuvo una salida polémica del club merengue. Hinchas pintaron la facha de su casa y exigieron su salida de la dirección técnica tras quedar eliminado de la Copa Libertadores.

Universitario se alista para enfrentar a Sport Huancayo este jueves 4 de octubre por el Torneo Clausura. De no sumar una victoria, se complicaría más con el tema del descenso.

En su lucha de salvarse de la baja, tiene que enfrentar a Unión Comercio (rival directo), luego visita a Deportivo Binacional y Sport Rosario en Lima. Posteriormente, Sport Boys lo espera.

Finalmente, Sporting Cristal, Alianza Lima, Deportivo Municipal, Real Garcilaso y cierra con Comerciantes Unidos.

EL DATO

Nicolás Córdova dirigió a mediados del 2017 al Santiago Wanderers, descendiendo con el equipo aquella temporada.