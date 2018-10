Nelson Cabanillas: "Mi sueño es jugar en el Barcelona de España"

En una entrevista con LÍBERO.PE, Nelson Cabanillas, quien no pudo fichar por Universitario por una sanción de la Comisión de Licencias de la FPF, reveló detalles de su vida personal y contó cuáles son sus objetivos en esta apasionante carrera.

¿Cómo te iniciaste en el fútbol?

“Desde pequeño siempre me gustó el fútbol. Empecé a entrenar a los 4 años de edad”.

¿Qué te dijo Pedro Troglio cuando te subió al primer equipo?

“Que me veía mucho potencial y que si trabajaba muy duro llegaría lejos”.

Si tuvieras que darle las gracias a alguien, ¿a quién o quiénes serían?

“Primero a toda la familia de la escuela Héctor Chumpitaz. Todos me trataron súper bien desde el que limpia hasta el gran Capitán de America, los profesores que están ahora y los que estuvieron cuando recién llegué. También a universitario que me ayudó mucho y por último a Jorge Vidal, quien fue el que me trajo acá a chile y sobre todo a mi familia que siempre me apoya”.

¿Cómo se dio tu pase al San Luis de Quillota?

“Como todos saben, en Universitario me impidieron jugar en el primer equipo, luego Tito Chumpitaz hizo algunos contactos y me dijo que iría a una prueba en San Luis y después de mejorar muchísimo decidieron hacerme un contrato profesional”.

¿Crees que la “U” ha perdido a un gran proyecto con tu partida?

“Bueno la verdad yo no podría decir que sí porque sería soberbio de mi parte, pero decir que no sería no valorarme tampoco. Creo que eso lo debería responder la “U”, pero lo que sí está claro es que por la “U” dejaría la vida porque es el club de mis amores”.

¿Ya no tienes ningún vínculo con el club crema?

“Contractualmente no, pero sentimentalmente sí”.

¿Qué rol cumplió la Academia Chumpitaz en tu formación?

“Creo que casi todo lo que he conseguido ahora es gracias a la academia Héctor Chumpitaz, a la cual siempre estaré eternamente agradecido”.

¿Pensaste firmar tu primer contrato profesional a los 18 años?

“En la “U” me dijeron que me harían contrato este año, pero aquí en Chile en San Luis de Quillota no me lo esperaba, al menos este año, y estoy muy feliz de saber que vengo haciendo las cosas bien”.

¿A qué jugador peruano admiras?

“André Carrillo. Me gusta su juego desequilibrante y es una excelente persona y muy bien jugador”.

¿A qué jugador extranjero admiras?

“Lionel Messi siempre será el mejor jugador de la historia. Recuerdo la final de la Champions del 2009 cuando le hizo el gol de cabeza a Van Der Sar, ese día Messi hizo un partidazo”.

¿Qué jugadores profesionales te han aconsejado o con quienes mantienes comunicación?

“Aquí en san Luis de Quillota siempre me aconseja Braulio Leal el capitán del equipo y de la “U” no mantengo contacto con nadie, pero por terceros Juan Manuel Vargas me mandó saludos”.

¿Ya has jugado por la selección en sus categorías menores?

“Sí. Mi primera convocatoria fue en la Sub 13, luego en la Sub 15 me llamaron de nuevo, pero no tuve ningún amistoso ni partido oficial y en la Sub 17 pude jugar afuera en amistosos y también viajé al Sudamericano, fue una experiencia muy bonita”.

¿Ricardo Gareca o algún miembro del comando técnico de las mayores se comunicó contigo?

“No, pero en algún momento quisiera estar en sus planes”.

¿Qué crees que le falta al fútbol de menores del Perú para exportar más y mejores jugadores al extranjero?

“Infraestructura y un estilo de juego más intenso”.

¿Te sentiste frustrado cuando la “U” estaba impedida de contratarte?

“Bueno al principio sí, pero luego me di cuenta que tenía que seguir adelante. Ahora me va bien en Chile, espero algún día regresar a Universitario y debutar con el primer equipo”.

¿Jugarías por Alianza Lima?

“Soy un profesional y si en algún momento se da, lo aceptaré, pero seguiré siendo hincha de Universitario”.

¿Vives solo en Chile?

“Vivo con Jorge Vidal, quien me está apoyando mucho”.

¿Te tratan bien en Chile o en algún momento has sentido xenofobia por ser peruano?

“Desde el primer día de entrenamiento todos me trataron súper bien y eso me hizo sentir más cómodo. No puedo quejarme, todos han sido buenos conmigo”.

¿Cuál es tu sueño más anhelado?

“Jugar en el Barcelona de España. Estoy trabajando para conseguirlo y sé que voy por el camino correcto”.