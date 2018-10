Alianza Lima: Mauricio Affonso expresa su deseo de quedarse en el cuadro íntimo

Cuando Alianza Lima más lo necesitaba apareció Mauricio Affonso para tener una lectura acertada del centro que nació en los pies de Kevin Quevedo, posterior remate al arco de Alejandro Hohberg que terminó por ser un servicio para el “9”, quien por aire le cambió el rumbo al balón y venció al golero mundialista José Carvallo.

Un gol, el de la reivindicación, que valió más que tres puntos en Cajamarca, pues los íntimos acabaron con la mala racha de cuatro partidos sin ganar con la blanquimorada en octubre y tomar impulso con miras a seguir peleando por alcanzar al Melgar, sea en el Torneo Clausura o en la Tabla del Acumulado, a falta de seis fechas.

“Es una motivación especial haber ganado, anotado, pero esto nos ayuda a seguir luchando para llegar a la final del campeonato. El apoyo de los hinchas es algo lindo para el equipo”, confesó Mauricio Affonso, quien todavía no ha renovado con los íntimos. “Tengo contrato hasta diciembre, pero, por ahora, no he pensado en mi futuro. Mi pase pertenece a Racing de Montevideo, me gustaría quedarme, pero habrá que conversar”, agregó.

Alianza Lima sabe que no puede darse el lujo de desprenderse de un delantero como Mauricio Affonso, el atacante uruguayo ha respondido con goles y buenas actuaciones la poca confianza que generaba su contratación allá por agosto de este año.