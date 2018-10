Paolo Guerrero visitó al Señor de los Milagros acompañado de Thaísa Leal y su madre [VIDEO]

Actualmente, el ariete nacional se encuentra impedido de volver a las canchas pero eso no le quita las ganas de aprovechar su tiempo libre para visitar al Señor de los Milagros en Las Nazarenas, donde rezó y agradeció por todo lo brindado.

El mes de octubre es el mes morado. Miles de peruanos acuden a rezarle al Señor de los Milagros, por lo que Paolo Guerrero no es ajeno a esta devoción y acudió a visitar al Cristo Moreno acompañado de su enamorada Thaísa Leal y de su mamá Doña Peta. El máximo artillero de la Selección Peruana aprovechó para encomendarse y de paso, para renovar su fe.

"Para mí, es un santo muy milagroso. Siempre que he podido y he tenido la oportunidad de venir a visitarlo las veces que he estado en Perú. Él me ha traído porque siempre, que he estado fuera del Perú hace más de 16 años, siempre y gracias a Dios he tenido la oportunidad de venir a verlo", declaró el 'Depredador' para el canal de la Hermandad del Señor de los Milagros.

Pero no solo eso, ya que el jugador del Flamengo de Brasil agregó que "Es un santo muy milagroso, mi familia es bien devota del Señor de los Milagros. Siempre venir a visitarlo es bueno. Te da mucha paz, mucha sabiduría y bueno, para estos momentos difíciles, siempre hay que venir a estar con él porque es el que te va a dar tranquilidad y sabiduría para saber manejar estos momentos".

El delantero de 34 años, también firmó camisetas a los hinchas blanquiazules presentes y en todo momento se mostró contento con sus seguidores que le pedían fotos.

Como se recuerda, Guerrero espera el veredicto del Tribunal Federal de Suiza para saber si podrá volver a jugar al fútbol profesional antes del mes de abril del próximo año.