Alianza Lima vs Cantolao: Alejandro Hohberg anota de cabeza el 1-0 'blanquiazul' [VIDEO]

Alianza Lima tenía la obligación de sacar una victoria ante Cantolao para así, aprovechando los resultados de sus rivales directos en la tabla acumulada, sacar una buena ventaja en busca de las semifinales por el título nacional. A pesar de las complicaciones, una de sus figuras supo poner la ventaja en el partido.

El partido ya estaba en la segunda mitad y los dirigidos por Pablo Bengoechea no encontraban el camino al gol. No obstante, un balón largo sacó buenos resultados para Alianza Lima, ante la presencia de Alejandro Hohberg en el juego aéreo, jugador que no se caracteriza por destacar en este ámbito.

Alejandro Hohberg abrió el marcador en el partido de Alianza Lima ante Cantolao con un cabezazo dentro del área.

