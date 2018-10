Atlético Grau clasificó a la liguilla por estar al día en sus pagos

Los piuranos pueden dormir tranquilos, pues su amado Atlético Grau se ha clasificado a la liguilla por el ascenso, debido a que se encuentra al día en sus pagos.

Como era de conocimiento público los equipos con deudas quedarían al margen de dicha ronda y Hualgayoc fue el único club que quedó en falta.

Así lo dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de una misiva dirigida a la Asociación de Segunda División.

En el documento se precisa el orden de clasificación, el cual quedó de la siguiente manera:

Universidad César Vallejo, Mannucci, Cienciano, Unión Huaral, Juan Aurich, Alianza Atlético y Atlético Grau.

En efecto, los emparejamientos son Mannucci vs. Atlético Grau, Cienciano vs. Alianza Atlético y Unión Huaral vs. Juan Aurich.

Dichos encuentros se jugarán en partidos de ida y vuelta el jueves y domingo próximo, respectivamente.

César Vallejo, por haber terminado en primer lugar durante las 30 fechas, clasificó a la semifinal y enfrentará al ganador del duelo entre Unión Huaral vs. Juan Aurich.