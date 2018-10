Periodistas de Fox Sports Radio Perú discutieron sobre la presunta falta de Jersson Vásquez sobre Marcos López [VIDEO]

El encuentro que se realizó anoche en el Estadio Monumental de Ate generó una gran alegría al pueblo crema. Universitario de Deportes sumó su quinta victoria en los últimos seis encuentros, espacio donde no han dejado opción para la derrota. Las incidencias se hicieron presente en el cotejo de anoche: una de las discutidas polémicas - además del penal - es la presunta falta de Jersson Vásquez sobre Marcos López.

Sporting Cristal había iniciado un contragolpe con el veloz extremo, sin embargo, la llegada del lateral crema impidió su avance al chocarlo por detrás. Esto fue determinado - por la mayoría de panelistas - como falta por parte de Vásquez sobre López, no obstante, para Péter Arévalo se trató más de una obstrucción por parte del jugador bajopontino, quién se llegó a desentender de la jugada.

"¿Qué hace el jugador de Sporting Cristal? Se desentiende de la pelota y le pone la cola al jugador de la U. Falta también es si te pego con la cola. Se desentiende de la jugada", expresó Arévalo.

Esta declaración recibió la rápida respuesta por parte de sus compañeros. "¿No te parece que en el primer gol de la U hay un balón? A mi me parece una falta clarísima y mira donde está Alarcón (arbitro del partido)", indicó Matías Brivio.

"Es falta, él está protegiendo su pelota. Que estás discutiendo ¿No es foul? Por favor, Peter está esperando ganar la posición. No sólo lo choca con los brazos lo toma", expresó Eddie Fleischman. Finalmente, para Julio César Uribe el problema fue el gesto técnico por parte del futbolista estudiantil. "Para que no sea falta, no lo toques", concluyó.