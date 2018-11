Iván Bulos: "El comando técnico de la selección siempre ha mantenido contacto conmigo" [VIDEO]

Los hinchas de Deportivo Municipal festejaron por doble partida la victoria de anoche ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Y es que el plantel edil no solo supo reaccionar y voltear el marcador ante los cremas sino que volvió aparecer el 'hijo pródigo' de la franja: Iván Bulos.

El delantero de 25 años fue quién inició el camino del triunfo luego de anotar el transitorio 1-1 al minuto 10 del Segundo Tiempo. Para ese entonces, los dirigidos por Nicolás Córdova se habían adelantado con el gol de Jesús Barco. Sin embargo, los del 'Chino' Rivera nunca bajaron los brazos y fueron en busca de la victoria, y aunque pasaron grandes apuros - Alberto Quintero pudo finiquitar la noche para los de Ate - supieron golpear en el momento decisivo.

"Contento porque el equipo ganó en una cancha complicada y porque estuvimos abajo en el marcador. Seguimos jugando y encontramos el empate, y luego la victoria. Lógicamente feliz por el gol porque pasó mucho tiempo y soy un delantero que tiene que hacer anotaciones. Lo estaba buscando. Estoy bien, la rodilla ya está bien. Ya pasó todo. Ahora agarrando ritmo", declaró Bulos para Fox Sports Radio Perú.

"Carga ansiedad (el no jugar y no anotar). Siempre te enseña (los problemas). Me ha hecho una persona mentalmente fuerte. Me ha enseñado a afrontar problemas. Mi vida es el fútbol. Tampoco hay que hacer un drama (sobre la lesión). Hay que afrontarlo y encararlo como un hombre", añadió.

Uno de los grandes componentes de la vuelta de Bulos a las canchas es su posible llamado a la selección para suplir la ausencia de Paolo Guerrero. El 'Tanque' es el más similar a las características del 'Depredador': posee un buen juego aéreo así como el de aguantar a los defensas y jugar de espaldas. Sin embargo, el tema de las lesiones le ha pasado una gran factura y - hasta el momento - no ha podido completar una temporada completa. También reveló que el comando técnico de Ricardo Gareca siempre se ha mantenido en contacto con él.

"Es bonito que te nombren para ser uno de los sustitutos (de Paolo Guerrero) pero eso hay que demostrarlo dentro de la cancha. Que se me vea bien para llegar bien a una futura convocatoria. Hablé con el profesor Bonillo después del partido del fin de semana para ver como estaba. Siempre se han mantenido en contacto conmigo", expresó.

EL DATO

La mejor temporada de Iván Bulos fue en la temporada 2015 con Deportivo Municipal. En aquel año anotó 9 goles en 23 partidos.