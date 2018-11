Christian Ramos habló sobre la ausencia de Christian Cueva en la Selección Peruana

La Selección Peruana ya está completa y entrena en la VIDENA con miras a lo que serán los partidos amistosos por fecha FIFA ante los seleccionados de Ecuador y Costa Rica. El primer partido será ante el conjunto sudamericano este jueves 15 de noviembre en el Estadio Nacional, mientras que ante los centroamericanos se jugará en Arequipa el martes 20 del mismo mes.

Algo que sorprendió en la convocatoria de Ricardo Gareca para estos dos partidos fue la ausencia de Christian Cueva. Ante esto, Christian Ramos habló y ha considerado que no hay ningún problema si el 'Tigre' quiere ver a otros jugadores de cara al futuro. Pero de igual manera no dejó de mostrar su sorpresa por la no convocatoria de 'Aladino'.

"Llama mucho la atención la ausencia de Cueva porque el grupo ha estado siempre junto, pero el técnico quiere probar otras alternativas y eso es válido. No he conversado con Christian pero él sabe lo importante que es para este grupo", fueron las primeras palabras de 'La Sombra' en conferencia de prensa.

Acerca de su presente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, Christian Ramos aseguró que se siente bien y ya está adaptado a ese país. "Ya estoy súper adaptado a la liga de Arabia Saudita, felizmente estoy jugando y ahora hemos ganado el último partido. Espero seguir sumando minutos. Ahora estoy muy emocionado por esos dos amistosos y por llegar al país, más allá de que el viaje es muy largo".