Jersson Vásquez: "Por el cariño a Universitario, no jugaría por Alianza Lima el próximo año" [VIDEO]

El actual lateral izquierdo de Universitario de Deportes contó su realidad después del partido donde vencieron por 2-0 al cuadro de Comerciantes Unidos, lo que ha significado un año complejo, entre idas y vueltas con 'la zona de descenso', la cercanía con el hincha 'merengue', junto a demás temas muy importantes dentro del plantel que maneja hoy en día Nicolás Córdova.

¿Seguirá la próxima temporada?:

"Tengo contrato hasta ahora diciembre, ya nos hemos comunicado para ver el tema de la renovación pero ahí estamos viendo como va la cosa", señaló mientras charlaba con Fox Sports Radio Perú con los panelistas de turno.

¿Se te ha sondeado de Alianza Lima? ¿Jugarías en rival?:

"Por todo lo que he pasado en Universitario la verdad que sería difícil de tomar una decisión así, es la quinta vez que se vocea mi nombre ahí y no me llaman aún".

¿Y Sporting Cristal? Club donde hizo las divisiones menores y debutó:

"Por Sporting Cristal tengo un gran cariño, obviamente es así porque es donde hice menores, ahí debuté, ahí viví y que siempre le voy a tener un cariño muy especial. En Cristal tuve buenos trabajos con el 'profe' Mellan, agradecerle a él siempre, por todo lo invertido en mi, ese trabajo constante".

¿La importancia de los refuerzos en este último tramo en Universitario?

Aquí 'El tío' Vásquez fue muy sincero, porque se deshizo en elogios para el central 'merengue', un amigo el cual conoce por muchos años y siempre dejó todo en la cancha: "Alberto Rodríguez obviamente regresaba al club, sabemos la importancia que tiene él en todo sentido. Más allá de que se le critica por las lesiones, pero para mí es un crack, es un superdotado y lo demuestra muchas veces en los partidos. A veces he visto que no entraba por dos semanas y el día que le toca jugar, parecía el que más hizo trabajo de entrenamiento. La experiencia y paz que te genera como defensor es alucinante".

¿Dónde se ve la próxima temporada?

"Yo me voy entrenando la próxima temporada en Campo-Mar por el momento".

¿Incomodó al grupo el tema de Juan Manuel Vargas?

"Lo de Juan juegue o no juegue siempre se le va mencionar, he visto y me han preguntado tantas cosas sobre él, incluso la competencia que hubiera podido tener conmigo, te puedo decir que me apoyó bastante, me ha aconsejado y todo, para mí es muy especial. Sigue siendo un líder en el camerino, la verdad ha sido un apoyo importante para todos los chicos esta temporada".

¿Por qué fue un año redondo para él en su rendimiento personal?

"Te soy sincero al decirte que siempre veo fútbol, y siempre recuerdo de las personas que me supieron apoyar. Me acuerdo que desde el 2004, en cada entrenamiento en Sporting Cristal, Bonnet me decía: 'Agarra el saco de pelotas y ven para acá'. Ahí es donde vas aprendiendo, te dedicas a esto".

EL DATO:

Jersson Vásquez llegó a Universitario procedente del Deportivo Municipal hace dos temporadas.