Julio César Uribe al asistente de Hernán Torres: "¿En donde está escrito que el que mejor juega, gana?" [VIDEO]

La desazón en Arequipa se trasladó hacia la conferencia de prensa. El entrenador de FBC Melgar, Hernán Torres, optó por no asistir y en su lugar decidió enviar a su asistente técnico, Carlos Salazar, quién mostró una dura postura entorno al gol no convalidado a Christofer Gonzáles.

"Ha sido un resultado infame por el gol que no nos cobran. El fútbol aquí en Perú tiene esas sorpresas. El 3-1 liquidaba el partido. Nos robaron ese gol. Viendo la repetición fue gol", señaló.

Estas declaraciones encendieron - más - los ánimos. El ex estratega de la selección peruana, Julio César Uribe, criticó las declaraciones de Salazar debido a que no siempre el que mejor juega, ganará el cotejo.

"Coincido con Eddie Fleischman. Es una falta de respeto que no esté el principal (Hernán Torres) a no ser que se haya sentido descompuesto y eso habría que conocerse también. Su asistente habla de la elaboración de juego, el Perú le ha reconocido que Melgar juega bien, por eso ha terminado primero, pero ¿en qué libro o donde está escrito que el que mejor juega es el que siempre debe ganar? Eso no existe", indicó a través de Fox Sports Radio Perú.

"Entonces, uno tiene que darle la lectura a todo lo que sucede en el desarrollo del juego. Ha expresado dos veces que es inexplicable lo que pasa en el fútbol peruano, y nosotros somos peruanos. Y Eddie ha mencionado muy bien, cosas que sucedieron en los Mundiales, o sea que son circunstancias que pueden pasar en cualquier lugar y no se puede visualizar que es por dolo", añadió.

"(Carlos Salazar, asistente de Hernán Torres) Habla de una parte a la cual considero la más grave. 'En Lima nos reclamaron de no cerrar el partido y nos lo empatan, ahora lo quisimos cerrar y lo empatan igual'. ¿Sabes que implica eso para uno como técnico? Que tomas decisiones a lo que escuchas. Que no tienes convicción", detalló.

Uribe recordó una final perdida - paradójicamente y por la misma vía - ante los íntimos: fue en la final del Torneo del Inca en el año 2014. A su vez, resaltó el gesto de Pablo Bengoechea de ir a saludar al rival, antes de celebrar la clasificación.

"Quiero traer al recuerdo la final del 2014 que la disputamos con Alianza Lima y que perdimos por penales también con la San Martín, y que me expulsan a Perea en el minuto 33. Y uno puede pensar y decir muchas cosas, sin embargo, uno tiene las cosas claras, y deben de entender que el fútbol, como la vida, jamás va a ser como tu quieras. Tienes que competir y ser lo más puntual posible para superar a un adversario que quiere lo mismo que tú. Entonces, yo aplaudo y saludo, la declaración de Bengoechea", concluyó.