"Es un atrevimiento insinuar que estuvo planeado favorecer a un equipo de Lima" [VIDEO]

"Ha sido un resultado infame por el gol que no nos cobran. El fútbol aquí en Perú tiene esas sorpresas. El 3-1 liquidaba el partido. Nos robaron ese gol. Viendo la repetición fue gol", fue la respuesta del asistente Hernán Torres, técnico de Melgar y quién decidió no ir a declarar a la conferencia de prensa.

Los ánimos estaban más que encendidos en Arequipa. El gol no convalidado a Christofer Gonzáles - cuando el encuentro iba 2-1 - pudo haber cambiado la historia, pero la jugada fue tan fina que el árbitro del encuentro, Joel Alarcón, no pudo determinar la misma. Sin embargo, causó sorpresa la manera de cómo abordó el asistente del estratega colombiano.

"Bueno, yo les recuerdo a ellos. Que vean en Youtube, México 86: Brasil-España, el remate de Míchel, 'igualito' al de Christofer Gonzáles, entra y el árbitro no lo convalida. Terminó ganando Brasil 1-0. La final de Inglaterra 1966, que vean el Alemania-Inglaterra en donde Larrionda no convalida un gol legítimo de Lampard. Eso existe y seguirá existiendo en tanto no haya VAR", refirió el periodista Eddie Fleischman.

La reflexión de Fleischman se basa en la posición de Carlos Salazar, quién dejó entrever un favorecimiento para Alianza Lima. "Pero venir a decir solo sucede en el Perú, le estoy dando tres ejemplos de Copas del Mundo. La falta de respeto que no vaya el técnico (a la conferencia de prensa) y que vaya el asistente. Insinuar que esto fue digitado para que gane un equipo de Lima y perjudique al FBC Melgar, es toda una audacia, un atrevimiento inaceptable", indicó.

"Esta jugada (el gol no convalidado de Christofer Gonzáles) podría confundir a cualquier árbitro del mundo. Es una jugada muy fina, entiendo la ira y frustración de los hinchas de Melgar, lo comprendo, pero el técnico no habló y el asistente no dice una palabra de que fallaron todos sus penales. No dijo que estuvo con el marcador a favor y no lo supo sostener. No dijo que le metieron dos goles de cabeza y le remontaron dos veces el marcador como le hicieron en Lima y Arequipa", concluyó.