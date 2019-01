Cristian Benavente y el motivo del porqué fichó por Pyramids FC [VIDEO]

Un gran enigma envuelve la decisión de Cristian Benavente de partir de Bélgica hacia Egipto. Según se pudo conocer, el 'Chaval' recibió una suculenta oferta, la misma que se dispara hasta 10 veces más el sueldo que percibía en Sporting Charleroi.

El mediocampista de la selección nacional, en una entrevista para La Banca, la cual fue publicada el pasado 12 de junio de 2018, confesó que tener por delante una propuesta muy interesante no lo pensaría dos veces para tomarla.

"¿Cómo se siente uno sabiendo que el destino de su vida depende de que alguien venga y ponga dos millones en una cuenta?", preguntó Jesús Alzamora, conductor del magazine digital.

"A veces lo he pensado. No es normal, pero si me los ponen (risas). Es el fútbol", evidenció el ex jugador del Real Madrid Castilla, quién fue parte del empate 3-3 entre su nuevo club Pyramids FC ante Zamalek por la jornada 9 de la Primera División de Egipto.