Nicolás Córdova: "Hay que tener paciencia con los refuerzos, no debemos equivocarnos" [VIDEO]

La temporada para Universitario de Deportes tiene diversos matices para precisar y analizar, porque estará basada en coger un rendimiento estable en base lo que pida Nicolás Córdova. Por eso los trabajos que se vienen dando para el arranque de la Liga 1, son por demás exigentes para los futbolistas bajo su responsabilidad.

Nicolás Córdova aprovechó una conferencia de prensa para explicar cómo es que se está trabajando en la institución con motivo de conseguir fichajes importantes, el técnico chileno precisó en el análisis que el rango de equivocación en este aspecto debe tener el margen de error mínimo.

“Nos interesa un enganche y un 9, pero no creo que el tema pase por un tiempo límite para tenerlos, sino en elegir bien. Hay que tener paciencia, no debemos equivocarnos. Estamos viendo ya varias opciones del extranjero”, señaló cuando Gustavo Peralta de LÍBERO, le consultó sobre este tema precisamente.

