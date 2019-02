Presidente de Alianza Universidad: "Evaluaremos acciones legales si insisten en programarnos según el horario de la Tv"

El campeonato de la Liga 1 no ha empezado aún, pero ya se vislumbra un nuevo problema. Sucede que Alianza Universidad de Huánuco, reciente inquilino de la Primera División del fútbol peruano, no ha llegado - hasta el momento - a un acuerdo con la empresa televisiva, dueña de los derechos de transmisión.

Según reveló el presidente del elenco del Sur, Fernando Corcino, dicha corporación le ofreció 750 mil dólares para adquirir la posibilidad de transmitir sus encuentros en la denominada Liga 1. Este monto, para el directivo, es uno de los más bajos que se han ofrecido en el mercado local. Es por ello que decidieron rechazar la oferta.

“Por ser recién ascendidos nos han tratado mal, la televisión no nos quieren dar lo que les dan a otros, preferimos ver otros ingresos o esperar algo mejor", indicó hace unos días en radio Capital.

Han pasado los días y la situación continúa con el panorama gris. Sin arreglo de por medio, en Alianza Universidad han sido enfáticos que no dejarán programarse por el horario establecido por la televisora debido a que no tienen un acuerdo. De trasgredirse ello señalaron que evaluarán tomar acciones legales.

"Nos han programado jugar el día lunes por la noche, pero nosotros no tenemos un contrato con la televisión. Si persisten en ello evaluaremos que acciones legales podemos tomar", mencionó Corcino a Impacto Deportivo de radio Ovación.

Esta ausencia dentro del presupuesto huanuqueño no alteraría la programación realizada para cumplir con la plantilla que afrontará la campaña del presente año, según refiere Corcino, quién a su vez declaró que el principal objetivo es alcanzar un torneo internacional.

"La universidad es el principal sponsor. (Nuestro presupuesto) No es muy alto. Debe de ser uno de los más bajos del fútbol peruano, pero lo hemos asumido con bastante responsabilidad. Hemos militado cinco años en Segunda y varias en Copa Perú. No hay una sola queja de los que han formado de nuestro club. No llegamos a 100 mil dólares mensuales (presupuesto para la temporada 2019)", explicó.

Finalmente se refirió al frustrado pase de Cristian Bogado, quién no pudo llegar a Alianza Universidad a pesar de haber llegado a un acuerdo. "Teníamos un acuerdo con Bogado, pero no se pudo concretar debido a que tiene problemas en Paraguay (impedimento de salida). Decidimos optar por otra opción", concluyó.

EL DATO

Según el Twitter oficial de la Liga 1, Alianza Universidad jugará el próximo lunes 18 a las 8:00 p. m. ante la Academia Cantolao. Sin embargo, la red social del club en mención refirió que jugarán el domingo 17 a las 3:30 p. m.

ACTUALIZACIÓN

Líbero se pudo comunicar con el presidente de Alianza Universidad, Fernando Corcino, y nos refirió que mantendrán su postura en caso no haya una contraoferta por parte de la empresa. "Queremos un monto digno de un equipo de Primera División. Ese dinero (750 mil dólares) nunca se lo han dado a otro equipo. Esperamos una contraoferta. (¿Cuál sería el monto cercano?) Un millón de dólares".

Entorno a la realización de la primera fecha, Corcino nos detalló que han girado un documento a la Federación Peruana de Fútbol explicando sus motivos del porqué no desean jugar el lunes 18 a las 8:00 p. m. "Nos afecta en taquilla, nos conviene jugar más el domingo a las 3:30 p. m.". Eso sí, remarcó que de no tener alguna respuesta oficial del máximo ente del fútbol peruano, jugarán en la fecha establecida.