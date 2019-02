¿Es mejor el hincha de Alianza Lima o Universitario de Deportes? [VIDEO]

Alejandro Hohberg se muestra contento en lo que significa esta nueva experiencia dentro de su carrera como futbolista profesional, porque va trabajando de forma correcta y su nivel más alto todavía no ha llegado. 'El Enano' recuerda bien su paso por Alianza Lima y también sabe que el hincha de Universitario de Deportes ante el más mínimo error lo estará mirando extraño por su pasado reciente.

En una charla exclusiva con Fox Sports Radio Perú, 'Ale' realizó una comparación que se basó en hablar sobre ambos conjuntos y sus hinchadas especialmente. Se le consultó sobre su recibimiento en 'la institución merengue' y también hizo mención sobre como siente ahora mismo el hincha de Alianza Lima sobre su traspaso directo hacia Universitario de Deportes.

“Estoy saliendo poco jaja. La gente de la ‘U’ me recibió muy bien ahora último, la verdad mejor de lo que yo me esperaba. Las pocas veces que salgo, me tratan bien. Mientras que la gente de Alianza, como hincha, no entiende las decisiones que uno debe tomar", sostuvo Alejandro Hohberg mientras comentaba sus sensaciones recientes sobre este hecho que causó polémica en el Mercado de Pases 2019.

Además, el futbolista que fue seleccionado hace algunos años por Ricardo Gareca se perfiló a develar lo que será un partido 'clásico' ante Alianza Lima en condición de visitante, vestido con la casaquilla principal de Universitario de Deportes: "Seguramente habrá pifias, es algo normal. Lo entiendo y lo voy a respetar. En ese sentido, soy respetuoso con la gente. A lo mejor otro hubiera tomado otros rumbos, pero no fue una decisión fácil. Nicolás Córdova fue decisivo, porque se comunicó conmigo".

EL DATO:

Universitario de Deportes mediante Nicolás Córdova hicieron un trabajo específico para contratar al futbolista uruguayo-peruano.