Jorge Pautasso: "Hemos jugado dos partidos en 48 horas y nadie dijo nada" [VIDEO]

El técnico de FBC Melgar, Jorge Pautasso, pidió apoyo de todos los actores del fútbol peruano para continuar con la travesía y, así, lograr el objetivo de llegar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Una de las grandes críticas del entrenador argentino es el poco tiempo de recuperación entre los partidos del torneo local, así como la del internacional.

"Como usted dice tenemos poco tiempo de recuperación. Es muy probable que vayamos a jugar a Ayacucho con un equipo alternativo. Lamentamos que nuestros rivales tengan esta ventaja, porque van y juegan muchos jóvenes que suman minutos, pero jugar contra equipos que están formados y profesionales uno marca diferencia. Lo importante es que van sumando minutos y fuerzas", indicó en conferencia de prensa.

"Vuelvo a decir el otro día: la Federación no nos ayuda. Ustedes también tendrían que opinar sobre esto, sobre todo la gente de Arequipa. No dejarnos solos, porque el otro día jugamos un partido por Copa Libertadores y a las 48 horas jugamos un partido por Liga, y nadie de ustedes dijo nada", agregó.

Recordemos que FBC Melgar - en 6 días - ha sostenido tres encuentros: dos por Copa Libertadores (partido ante la Universidad de Chile en Santiago) y Caracas FC, y uno por el Torneo Apertura de la Liga 1 (ante Deportivo Municipal y que terminó en derrota por 3-0). Pautasso pidió a los medios de prensa tocar el tema, a fin de que la FPF pueda apacigüar el desgaste físico de sus jugadores, respecto a la programación de encuentros.

"Solo los medios de la capital dijeron que Jorge Pautasso había criticado a la Federación, pero yo no critiqué a la Federación. Solo hice notar que jugamos dos partidos: uno internacional y uno local en casi 48 horas y no 72 horas como pusieron. Eso da ventaja. Y nosotros estamos jugando una llave importante en representación del fútbol peruano. Melgar está haciendo eso y necesitamos el apoyo de ustedes para que hagan saber esto", concluyó.