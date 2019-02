Alianza Lima: Miguel Salinas con conocer a Leao Butrón y el Estadio Alejandro Villanueva

A veces la vida es tan adversa para algunos y beneficiosa para otros. A veces creemos que el mundo se nos viene encima cuando lo tenemos todo, mientras que de la otra vereda, en la escacez, algunos son feliz por el solo hecho de estar vivo. El de tener objetivo, perseguirlo para que la esperanza nunca se acabe. Para que las limitaciones no opaquen nuestro ser, por el contrario, la enaltezcan para que la victoria sea más sabrosa.

Esta es la historia de Miguel Ángel Salinas Tantaquispe, un joven trujillano de 17 años que nació con focomelia (condición que consiste en la ausencia de elementos óseos y musculares en los miembros superiores o inferiores), y que demostró su valía al haber ingresado en el primer puesto en la Universidad Nacional de Trujillo, recinto donde estudiará la carrera de Derecho y Ciencias Políticas.

"Las preguntas estuvieron difíciles, pero lo importantes es que lo logré. Me alejé de todo, me descomuniqué de la sociedad, dejé el celular, las redes sociales y sobre todo la pasé todo el día en la academia hasta el último minuto de clase. Me siento muy feliz y orgulloso de mi mismo", indicó Miguel.

El primer objetivo de Miguel - que dependía de él - ya lo alcanzó, pero hay otro pendiente. La diferencia, esta vez, es que no depende él: sueña con conocer a Leao Butrón, al plante de Alianza Lima y visitar el Estadio Alejandro Villanueva antes de que inicie sus clases.

Paradójicamente, y una vez más, Miguel nos enseña que la limitación física no es impedimento para jugar en la posición que más lo emociona en el fútbol: la de portero. Es por ello, que desea conocer al guardameta de 41 años de Alianza Lima, el mismo que lo empuja a seguir como persona y profesional. Hagamos que su sueño sea realidad.