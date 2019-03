Patrick Zubczuk tras el penal atajado a Melgar: “Mi papá me da consejos para esas situaciones”

La presencia de Patrick Zubczuk en la portería de Universitario en la recta final del 2018 fue uno de los puntos más altos, aunque ahora no cuenta con la misma continuidad. Sin embargo, el último fin de semana, el joven guardameta hizo su debut oficial en la Liga 1 Movistar de gran forma, logrando atajar un penal en el partido ante Melgar, aunque no logró evitar la derrota crema.

Tras su actuación, en la que le negó el gol a Bernardo Cuesta en Arequipa, Patrick Zubczuk habló para Todo Sport y reveló que el atajar la pena máxima no fue una casualidad. “Mi padre (Juan Carlos Zubczuk) siempre me aconseja y me da algunos tips, especialmente como trabajar psicológicamente al pateador para llevarlo a que tire al lado que yo quiero”, explicó el jugador de Universitario.

Además, siguiendo la línea sobre su concentración al momento de tener que evitar un gol de penal, explicó que suele prepararse para estos casos viendo los videos previos de sus rivales. “Suelo analizar a los pateadores junto al preparador de arqueros Ángel Venegas antes de los partidos, pero ya en el momento también tiene que ver mucho la intuición”, añadió Patrick Zubczuk.

Finalmente, Patrick Zubczuk confesó su sentir tras volver a las canchas. “Gracias a Dios se me dio la oportunidad de tapar, aunque creo que no sirve de mucho porque el equipo perdió pero al menos suma para la estadística. Por el lado de jugar es bueno, pero sé que es solo un tropiezo y vamos a seguir adelante”, sentenció.