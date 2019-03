Rodrigo Cuba: “Valoro mi paso en la 'U', pero ahora estoy en Alianza Lima, es lo que siempre he querido [VIDEO]

La principal zona de déficit de Alianza Lima en las últimas temporadas han sido los laterales, por ello este año reforzaron ambas zonas de la defensa. Uno de los hombres destacados en esa posición ha sido Rodrigo Cuba, jugador de la casa y que regresó tras su paso por Juan Aurich, Universitario de Deportes y Municipal, y se animó a hablar de su presente, además de lo sucedido antes de su vuelta.

En entrevista exclusiva de José Varela para Líbero, el lateral derecho se confesó a detalle, principalmente sobre su pasado en el clásico rival de Alianza Lima. “Creo que todos los pasos que uno da ayudan a crecer como persona y también en lo profesional. No era el ideal que yo llegue a Universitario, pero rescato todo lo positivo ahí”, explicó Rodrigo Cuba.

Primera parte de la entrevista con Rodrigo Cuba, defensa del club Alianza Lima. "Quiero superar el registro de goles que alcancé el año pasado y ser sólido en defensa", afirmó. También se refirió a su lucha para lograr ser titular y analiza derrota con Internacional. @liberoperu pic.twitter.com/WuO9LrngJQ — José Varela (@theatharis) 19 de marzo de 2019

No obstante, también aclaró que pudo volver a Alianza Lima temporadas atrás, incluso en el 2015 (año en el que fichó por Universitario). “También tuve propuesta de Alianza, pero el tema del presupuesto fue el problema en aquel momento. Hoy puedo estar, que es lo que siempre he querido. Desde que me fui a Aurich quería volver. Nunca me quise ir, pero hubo problemas con los tratos”, añadió el ‘Gato’.

Rodrigo Cuba: palabras del alma. "Quería quedarme en Alianza Lima para siempre". Defensa se marchó del club el año 2013 y jugó en tres clubes: Juan Aurich, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal. @liberoperu pic.twitter.com/BBOOnijmyF — José Varela (@theatharis) 19 de marzo de 2019

Finalmente, Rodrigo Cuba también analizó el momento que vive con Alianza Lima, no solo destacando en defensa, sino también cuando se manda al ataque en los balones parados, detalle que lo llevó a ser goleador con Municipal (11 goles en 39 partidos en el 2018, su mejor marca).

“Si bien inicié como suplente, no me di por vencido. Uno siempre quiere mejorar las buenas cosas que logra a lo largo de su carrera. La idea es mejorar como goleador. Sin embargo, mi principal función es defender y ya luego aportar en el balón parado”, sentenció Rodrigo Cuba. El lateral buscará celebrar el título nacional y seguir en competencia en la Libertadores.