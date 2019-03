Leao Butrón: "Si hubiera sabido que iba a ser suplente, me retiraba el año pasado" [VIDEO]

No es el mismo de antes. Leao Butrón pasó de ser el héroe de los hinchas de Alianza Lima a un veterano referente que mira los partidos desde la banca de suplentes. Ese cambio radical le ha chocado. Y bastante.

"Sí me afectan algunas cosas, pero trato de manejarlo con tranquilidad. Este año no he comenzado como hubiera deseado, tomando en cuenta los últimos años, pero siempre prefiero ponerle buena cara a la situación.

"Yo le dije al profe cuando usted me necesite intentaré estar bien, no me hago problemas, tengo 42 años. Si hubiera sabido esta situación de repente me retiraba el año pasado, pero por un tema personal, no por ir contra de nadie, para que digan oye qué bonito terminar así", confesó Leao al programa "Todo Fútbol" de TV Perú.

"Podría estar más motivado. Es difícil cuantificarlo, compararlo con otros años. Siento que no estoy tan cerca de lo que podía sentir en otros partidos que había jugado el año pasado o el anteaño pasado, pero es un problema mío, yo estoy en una institución donde quiero estar y siempre lo más importante es lo mejor para la institución, no para mí", agregó.

El golero aseguró que le sigue encantando jugar al fútbol, se siente con la capacidad física de un jugador de 30 años, pero reconoce que la recuperación le cuesta más que a cualquiera.

"Sí afecta (ser suplente), no he jugado muchos partidos, lo he sentido más en el día a día, creo que debo ponerle un poco más, no te puedes ir a abajo. Me encantaría terminar mi carrera haciendo las cosas bien por el club, pero uno nunca sabe, lo veo muy difícil no seguir en Alianza y espero que sea muy difícil por el tema rendimiento más que por un deseo mío".

LA COMPETENCIA CON PEDRO GALLESE

"Cuando llegó Pedro dije todo está muy parejo y cualquiera puede empezar. Me preparé para estar físicamente y me preparé para no estar aquí arriba (señalándose la cabeza) porque no me podía afectar. La gente me pregunta por qué no juego y yo les respondo diplomáticamente que así es el deporte, además Pedro está jugando muy bien, o sea trato de pasarlo por agua tibia", manifestó Butrón.

"Soy un buen suplente porque cuando era joven veía a jugadores de experiencia que no jugaban y eso les molestaba, yo veía malas actitudes y escuchaba, eso me quedó marcado", aseveró.

Finalmente, Butrón dijo que le gusta que lo llamen "San Leao". "Me llena de responsabilidad. Por ejemplo el año pasado tuvimos una final muy terrible y todo el mundo esperaba que yo salve al equipo como si esto fuera tenis, un deporte individual, esto es un deporte colectivo. ¿Por qué me dicen eso? Sí me llena de orgullo".

Fuente: TV Perú