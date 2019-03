Leao Butrón: “Siempre especulan, las redes sociales son para los cobardes” [VIDEO]

Alianza Lima cayó en su visita a Ayacucho FC por 2-0 en el encuentro válido por la fecha 6 de la Liga 1 Movistar. Sin embargo; la derrota del equipo de Miguel Ángel Russo no fue lo que más llamó la atención, fueron los gestos de Leao Butrón hacia la tribuna local al finalizar el encuentro.

Y tras la difusión de estas imágenes, el portero de Alianza Lima ha venido siendo víctima de insultos en las redes sociales donde hasta lo tildaron de racista. Por ello, Leao Butrón habló sobre este hecho y aseguró que solo los cobardes insultan a través de una computadora.

“Siempre especulan. Las redes sociales son para los cobardes. Si quieren ver el problema tienen que ver lo que se dice en provincia, mayormente en Ayacucho. Todo el tiempo es insulto tras insulto como si uno le hubiera hecho algo”, señaló el portero de Alianza Lima.

De igual forma, Leao Butrón añadió que los futbolistas y en especial él, reciben muchos insultos en los estadios: “Toda la vida me insultan, parece que me hubiera metido con su mamá o con su familia. No entiendo por qué tanto resentimiento en Ayacucho donde hay gente maravillosa. Así que no especulen porque los que especulan son los que no tienen nada que ver en el tema”.

Para finalizar, el ex portero de la Selección Peruana sentenció que por las redes sociales todos son valientes, pero cuando te tienen al frente hasta fotos te piden: “En redes sociales te amenazan, se hacen los valientes pero cuando estás frente a ellos hasta foto te piden”.