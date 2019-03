Nicolás Córdova: "Ellos hicieron los goles mientras que nosotros no fuimos contundentes"

Universitario regresó de Juliaca con las manos vacías tras perder con Deportivo Binacional por 4-2. Sin embargo, Nicolás Córdova puso paños fríos al resultado, considerando que el 'Poderoso del Sur' no fue ampliamente superior a los 'cremas'.

"La diferencia entre un equipo y otro es que ellos hicieron los goles mientras que nosotros no fuimos contundentes en las ocasiones que generamos. La forma de jugar de ellos acomoda mucho en la altura, a nosotros nos desacomodó la altura pues la gran mayoría de nuestros jugadores no están acostumbrados y eso se notó", declaró Córdova en conferencia de prensa.

El estratega merengue también analizó el presente del equipo. "Hace tres fechas estábamos a un punto de la punta, pero tuvimos esta seguidilla de partidos, con dos en altura y uno donde tendríamos que haber llevado el triunfo no lo logramos. El campeonato es sumamente exigente, hay equipos con una gran propuesta y Binacional es uno de ellos, tiene muy merecido lo que está viviendo"

Finalmente, Córdova destacó el rendimiento de Binacional sobre todo el de un jugador en particular. "No me sorprende nada lo que pasó porque sabíamos que era un equipo sumamente complicado que utiliza muy bien la altura. De los 7 partidos que he dirigido este año, creo que Andy Polar es el mejor jugador que he visto. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para volver a estar donde estábamos tres fechas atrás".

EL DATO

Universitario se enfrentará en la próxima jornada de la Liga 1 con Sport Huancayo en el Estadio Monumental.