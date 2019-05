Beto Da Silva: "Tengo posibilidades de jugar en equipos grandes de Perú" [VIDEO]

23 May 2019 | 11:45 h

Beto Da Silva está de vacaciones, pero todos los días asiste temprano a la Videna para entrenar con el objetivo de ser considerado en la lista final de 23 jugadores para la Copa América Brasil 2019. "Los cuarenta tratan de demostrarle al profe que están para estar en esa lista, siempre ha sido una disputa muy peleada", señaló.

"Tenemos un plan de trabajo, en la Federación se preocupan mucho por el estado físico de los jugadores, principalmente del mío, sabemos que esas cosas (constantes lesiones) no pueden estar pasándome y estoy trabajándolo para que no vuelva a suceder", manifestó a TV Perú Deportes.

Asimismo, el delantero reveló que en la selección peruana dialoga constantemente con los referentes de ataque como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. "Converso mucho con ellos, son muy abiertos con el grupo, con los jóvenes y así es muy fácil aprender de ellos".

De otro lado, Da Silva también habló de su presente y futuro futbolístico. El atacante dijo que la prioridad es seguir su carrera en el extranjero. "Espero continuar en México y si no se me da, donde vaya voy a darlo todo. Hay posibilidades de ir a otro club, no sé cuál es la situación de Lobos ahora, se hablaba que lo iban a vender, yo espero regresar porque es un club que me abrió las puertas, me ha hecho muy feliz y me ha dado la regularidad, ojala se me dé porque lo que más busco es jugar".

Da Silva fue consultado si puede volver al fútbol peruano, específicamente a Sporting Cristal tomando en cuenta que los celestes necesitan un delantero para reemplazar al lesionado Emanuel Herrera. "Siempre hay posibilidades, no solo en Cristal, en equipos grandes de Perú porque es una liga importante y juegan en torneos internacionales, además porque hay un cariño", aseguró.