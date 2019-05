¿Por qué Cristian Benavente quedó fuera de la lista de convocados para la Copa América? [FOTOS]

30 May 2019 | 13:11 h

El nombre de Cristian Benavente siempre se escucha en el clamor popular por su compromiso con la selección peruana, su buena onda y porque consideran que tiene condiciones para ser titular. Sin embargo, Ricardo Gareca no lo llevará a la Copa América Brasil 2019. Muchos se preguntarán ¿Por qué no convocaron a Benavente? y la respuesta tiene dos factores claves:

Los motivos

La liga de Egipto no es una liga top y el entrenador de la blanquirroja fue claro al decir que “deportivamente, no creo que sea un avance para él". Gareca lo fue a visitar y no quedó conforme con el ambiente que rodea al "Chaval". Asimismo, el comando técnico peruano revisó las estadísticas y Benavente no juega un partido desde el 30 de abril.

El "Tigre" tiene razones para dejarlo fuera de lista, sobre todo si lo compara con otros futbolistas como Christian Cueva, Paolo Hurtado y Andy Polo, quienes sí gozan de relativa continuidad en sus equipos. Está claro que Benavente solo hubiese sido convocado ante una lesión o imprevisto de alguno de los mencionados o por regularidad y buen nivel en el Pyramids.

Benavente solo ha participado en 10 partidos (5 veces de titular) desde que Gareca asumió la conducción de la bicolor en el 2015. El jugador registró picos de alto rendimiento en el Sporting Charleroi de Bégica. Lamentablemente para él y para sus fans, su decisión de migrar a Egipto le cerró la puertas de la selección hasta nuevo aviso.

Los partidos de Benavente con la selección de Gareca

Perú 0-1 Venezuela

Perú 4-0 Trinidad y Tobago

Perú 3-1 El Salvador

Perú 0-0 Colombia

Perú 2-2 Argentina

Perú 2-1 Ecuador

Perú 2-0 Croacia

Perú 3-1 Islandia

Perú 0-2 Ecuador

Perú 2-3 Costa Rica