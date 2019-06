Ysrael Zúñiga agradeció muestras de apoyo mediante redes sociales [FOTO]

Ysrael Zúñiga generó gran preocupación por su estado de salud luego de una descompensación cardíaca el pasado jueves. Los familiares y amigos del ex futbolista de FBC Melgar y de la Selección Peruana. Sin embargo, poco después de su internamiento, el ex futbolista se manifestó mediante sus redes sociales agradeciendo la preocupación de amigos, compañeros e hinchas.

El ídolo de 42 años fue rápidamente estabilizado, pero se quedará en la clínica para que se le puedan realizar los exámenes de salud que corresponden para no tener ninguna molestia más adelante. Zúñiga se manifestó sobre lo ocurrido a través de su cuenta personal en Facebook.

El popular ‘Cachete’ dijo: “Agradezco el interés que tienen y la preocupación por mi persona, está todo bien, solo un buen susto y aún me quedaré internado por algunos exámenes más, algo no estaba funcionando bien y el doctor decidió que me quede hasta nuevo aviso, quizá mañana me dé el alta. Me ha prohibido algunas cosas, y sobre todo el celular por ahora, apenas salga con más espacio responderé los mensaje, gracias otra vez, un abrazo enorme a todos”.

Por otro lado, la preocupación sobre la salud del futbolista se trasladó hasta el equipo de sus amores, FBC Melgar, quienes expresaron su total solidaridad sobre el momento que atraviesa Zúñiga, esto a través de su cuenta oficial en Facebook: "Trasladamos todo nuestro apoyo al gran 'Cachete' Zúñiga haciendo votos por su pronta recuperación. Fuerza Cachete".

Es así como miles de personas, ajenas y no al fútbol, han adoptado la preocupación sobre la salud de Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga, ya que el futbolista desde su debut en 1995 con el club Guardia Republicana, anotó 28 goles en 19 partidos. Luego de ello, y al año siguiente, el futbolista emigró hasta Coronel Bolognesi en donde mostró una vez más sus dotes como goleador, realizando 40 tantos en 26 encuentros.

Finalmente, el crack del fútbol peruano no paró hasta llegar al FBC Melgar en 1999 en donde a base de esfuerzo, sudor y pasión, logró hacerse de 32 goles en 42 partidos llegando a ser parte de la Premier League en donde fue una de las transacciones más caras de ese entonces en el fútbol peruano.