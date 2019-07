Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan esta noche en Matute: ¡PARTIDAZO!

Llegó el día esperado para los aliancistas. Por más tranquilo que se encuentre Pablo Bengoechea y no haya entrado en polémica durante la semana, el partido de esta noche ante Sporting Cristal sí será una revancha futbolística para Alianza Lima.

La final perdida del año pasado aún duele. No se puede tapar el sol con un dedo, es la realidad y hay que aceptarla, por lo que hoy en Matute son conscientes que no existe otro resultado que no sea el triunfo. El pueblo lo pide.

Si bien los “celestes” han mostrado un buen juego colectivo, el equipo Blanquiazul llega al duelo motivado tras ganarle a Boys en el Callao mostrando garra y actitud como nos tiene acostumbrado el “Profesor”.

Para el choque, Alianza realizará dos modificaciones respecto al de la semana pasada: Cruzado por el lesionado Cartagena y Godoy por Riojas.

En tienda de enfrente, Cristal también atraviesa por un gran momento. En la primera fecha goleador a Huancayo (3-0) en el Gallardo y, además tendrán la vuelta de Cristopher GonzAles, el mejor futbolista que hoy en día tiene el técnico Claudio Vivas.

Lo que se vivirá en Matute es para no perdérselo. Habrá rivalidad, una revancha. Eso lo tenemos claro. Solo pedimos que todo sea en paz y con buen fútbol.