Rodrigo Cuba tras alejarse de Alianza Lima: "No fue lo que esperaba"

El pasado 20 de diciembre se conoció que Rodrigo Cuba no continuará en Alianza Lima para la temporada 2020 de la Liga 1 Movistar. El popular 'Gato' fichó por Sport Boys y utilizó su perfil de Instagram para despedirse del conjunto blanquiazul, del cual es hincha.

"Volví tras seis años de espera. Ilusionado con conseguir mi primer título que lamentablemente se escapó. Di lo mejor de mi en cada partido que me tocó estar. En las buenas noches como contra River Plate en Copa Libertadores y en los partidos difíciles en la altura (la final en Juliaca). Me toca partir nuevamente. Con la conciencia tranquila y deseando haber jugado más", fueron las primeras palabras de Rodrigo Cuba.

Posteriormente, contó que su experiencia en Alianza Lima durante la temporada 2019 no fue la mejor. "Definitivamente no fue lo que esperé. Agradezco cada saludo, abrazo, foto, mensaje de aliento de parte del hincha blanquiazul porque me queda claro que nadie duda del compromiso con la institución y menos de mi hinchaje", agregó.

Asimismo, el 'Gato' aseguró que Alianza Lima es su casa y que espera pegar la vuelta. "Me termine de formar en este club y siempre será mi casa. Tal vez en otras circunstancias y con otras personas nos toque volver a estar del mismo lado. Gracias a todos por este 2019. No dejen nunca de alentar como ustedes saben. ¡Arriba Alianza!", concluyó.

Cabe señalar que Rodrigo Cuba vestirá la camiseta de Sport Boys por dos temporadas luego de su pase por Alianza Lima, club con el que logró el subcampeonato del fútbol peruano.