Aldair Rodríguez cargó contra la premiación de la Liga 1

La premiación de la "Liga 1 2019" ha significado una cuota de alegría para algunos protagonistas del fútbol peruano, pero también la molestia de otros. Uno de ellos fue Aldair Rodríguez, integrante de Deportivo Binacional, actual campeón del balompié nacional.

El ex Alianza Lima se pronunció en sus redes por los ganadores del evento, de los cuales sólo Donald Millán consiguió uno de los reconocimientos. Integrantes de la hazaña en la pasada campaña como Javier Arce o Roberto Mosquera se quedaron con las manos vacías.

“Con todo respeto felicito a los respectivos ganadores en la premiación "Liga 1 2019", pero ni un jugador de Binacional premiado (OJO no lo digo por MÍ ), ni aunque sea uno de los dos técnicos que nos tuvieron el año pasado. ¡No me lo creo!”, publicó Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Binacional se coronó campeón de la Liga 1 2019 tras imponerse en la final sobre Alianza Lima. El "Poderoso del Sur" venció por 4-1 en el partido de ida en Juliaca, mientras que en Matute cayó por 2-0, no obstante, la diferencia de goles sentenció al cuadro celeste como el nuevo soberano del fútbol peruano.

Pablo Bengoechea se llevó el premio al mejor entrenador, superando a Mosquera y Arce, mientras que Donald Millán fue elegido como el mejor jugador. Por otra parte, José Carvallo y Manuel Heredia fueron reconocidos como los mejores arqueros de la Liga 1 2019 tras igualar en puntaje.

Así mismo, el volante de Sporting Cristal, Martín Távara, se llevó el reconocimiento al futbolista revelación de la temporada, Bernardo Cuesta el de máximo goleador del campeonato, y Alianza Lima como la mejor hinchada del 2019.

