Wilmer Aguirre reveló la razón de irse a jugar Segunda División con el Santos FC

El delantero, Wilmer Aguirre de 36 años, sigue vigente en el fútbol. El popular "Zorrito" fue presentado por todo lo alto en el Santos FC de Nazca que disputará el torneo de ascenso.

Wilmer Aguirre, quien no pudo encontrar equipo en primera, reveló porqué optó por irse a jugar en el Santos. "El buen proyecto que tienen, eso es importante, vengo a aportar mi experiencia. Los últimos años Santos se ha quedado a puertas de ascender y este año nos hemos trazado ascender sí o sí".

El "Zorrito" luego agregó. "Acabo de llegar, aún no he tenido contacto con la gente pero vengo a aportar mi grano de arena. Yo estoy a disposición del equipo, del entrenador, cuando me digan qué día tengo que entrenar estoy listo", sostuvo en su presentación.

Finalmente, Aguirre indicó que busca hacer una gran campaña. "Conozco a algunos jugadores, a otros los he enfrentado. Sé que hay muchos jóvenes", señaló.

Wilmer Aguirre le hizo tres goles a Estudiantes de la Plata

Wilmer Aguirre es recordado por la gran Copa Libertadores que hizo con Alianza Lima el 2010. Le anotó tres goles al vigente campeón en ese entonces, Estudiantes de la Plata en Matute.

El plantel de Alianza Lima estuvo cerca de avanzar a los cuartos de final; sin embargo, fue eliminado de forma polémica por la Universidad de Chile.