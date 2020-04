Coronavirus: La disposición de FIFA que afecta a Alianza Lima

Alianza Lima | La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), a través de su director legal, Emilio García Silvero, indicó que la crisis generada por el coronavirus ha inducido a que se tome la decisión de que el próximo mercado de fichajes no abra el 1 de julio.

Los efectos de la pandemia han cambiado todo lo programado en el deporte rey. Habitualmente, los clubes de Europa ejecutaban compras y cesiones en la referida fecha. En el caso del Perú, la disposición de la FPF, originalmente, era que los clubes puedan incorporar refuerzos tras el término del Torneo Apertura, es decir, entre julio y agosto.

FIFA ha reconocido que ellos no pueden ejercer presión sobre los clubes para que extiendan los contratos de sus jugadores, ya que la mayoría puede quedarse sin empleo a causa del coronavirus. No obstante, el ente advierte que se exponen a quedarse sin plantilla.

Sucede que si una institución, que tiene 30 jugadores en su plantel, decide desprenderse de 5 o 8 elementos para amortiguar el gasto mensual, tendrá que afrontar con los futbolistas restantes hasta el próximo mercado de fichajes.

Es decir, una vez superada la pandemia, los clubes volverán a la actividad, pero no podrán inscribir ni promover jugadores a fin de completar o subsanar algunas salidas.

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", indicó García Silvero a la Cadena Cope.

Peligro por los jugadores prestados

Emilio García, director legal de FIFA, reveló que un jugador cedido puede regresar a su club de origen el 30 de junio, una vez que haya concluido su préstamo. Sin embargo, este elemento no podrá jugar debido a que no se permitirá ejecutar los trámites.

"Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha", indicó.

Alianza Lima deberá de dialogar con Belgrano

Esto supone un grave problema para Alianza Lima. El club íntimo deberá de sentarse a negociar con Belgrano para alargar el vínculo con Adrián Balboa, quien llegó a mediados del año pasado procedente del Antofagasta.

Belgrano, dueño de la carta de 'Rocky', permitió el traspaso de la institución chilena a la victoriana sin costo alguno por un año, no obstante, se colocó la cláusula sin opción. Es decir, una vez culminado el préstamo, Balboa debe de regresar a Argentina a menos que Alianza Lima logre negociar su permanencia en La Victoria. Las próximas semanas serán decisivas.

Otro de los jugadores que termina contrato a fines de junio es Federico Rodríguez. El 'Pelado' llegó procedente de Danubio también a mediados de 2019. La dirigencia buscaría renovarle ya que, debido a la disposición FIFA, no se podrá inscribir nuevos jugadores hasta el próximo mercado de fichajes. El dirigente no ha plasmado fecha tentativa, todo dependerá de la evolución favorable del coronavirus en el mundo.

Deportivo Coopsol en problemas

Siguiendo con lo mencionado por el director de FIFA, Deportivo Coopsol estaría en graves problemas. Sucede que la directiva del club que disputa la Liga 2, a través de una carta, decidió cancelar el contrato con sus jugadores. En caso se reinicie el torneo de Segunda División, no podrá inscribir a nuevos jugadores.