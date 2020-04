Gregorio Pérez se pronuncia sobre la situación económica de Universitario: ¿habrá recorte salarial?

Los rumores siempre existirán, sin embargo son los propios protagonistas que se encargan de aclarar las noticias. En este caso fue Gregorio Pérez quien reveló la situación económica de Universitario.

"Nosotros somos conscientes de que hay una gran preocupación en el club, pero no tengo información sobre el tema de la reducción de haberes, no me lo han manifestado y tampoco a ninguno de los futbolistas con los que tengo contacto una vez por semana", expresó Gregorio Pérez en el programa Uci Deportes.

Asimismo, el técnico de Universitario contó que constantemente realiza ejercicios en Uruguay. "Hago gimnasia y camino durante hora y media, así pasan mis días", agregó el "Maestro".

Eso sí, Gregorio Pérez confirmó que mantiene comunicación con sus asistentes. "Estoy en constante diálogo con los jugadores, auxiliares, saber cómo están, hay una linda relación que empezó el 26 de diciembre del año pasado", indicó el experimentado DT de Universitario.

Finalmente, el "Maestro" Pérez reiteró que lo primordial es la salud en estas épocas del Coronavirus que afecta al mundo.

"Más allá de los deseos que tenemos, de cada uno llevar a cabo su actividad, uno tiene que ser realista y pensar primero en la salud. Hay mucho tiempo para hablar, para hacer conjeturas, futurología... porque muchas veces escucho que la actividad puede empezar dentro de 15 días, que el fútbol se puede dar a puertas cerradas entre 45 días, pero nadie sabe de eso. La verdad que mi preocupación es que esto se corte, que volvamos con salud a cada a una de nuestras actividades", concluyó el estratega de Universitario.