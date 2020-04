Toñito Gonzales confiesa que pudo ir a Alianza, pero Juan Reynoso lo impidió

Gustavo Peralta Coello.

¿Qué es de la vida de Antonio Gonzales? Se puso la camiseta de Universitario de Deportes desde el 2006 hasta el 2015 de manera ininterrumpida, con la cinta de capitán en la mayoría de esos años. Con 33 años, "Toñito" todavía piensa en seguir jugando al fútbol y en charla con LÍBERO habló sobre su querido cuadro crema, recordando los buenos y malos momentos, los problemas administrativos, y que pudo jugar en Alianza Lima pero Juan Reynoso se enteró y le puso las cosas claras.

¿Qué es tu vida "Toñito"?

Me encuentro dedicado a la familia y más en estos tiempo de pandemia. Habían posibilidades para jugar en segunda (Chavelines) y ahora con la noticia de que la Liga 2 se suspendería hay que ver como queda todo. En lo otro, yo felizmente tuve a gente que me supo aconsejar y me quedó en claro que hay que saber invertir siempre. No es que sea millonario, pero gracias a Dios puedo solventar a mi familia.

¿Qué tan complicado fue dejar Universitario tras tantos años?

Triste al inicio, muy complicado y luego asimilando que ya no estaba más en Universitario. Yo me brindé al máximo por el club siempre, fue la institución que desde los siete años me dio todo y no me arrepiento de nada. Tuve la oportunidad de irme al Aurich, también a México, a Cerro Porteño, pero sabía de la crisis en la que estaba la "U" en aquel momento. Con siete meses de deuda podía haberme ido a cualquier lado, pero me quedé y no me arrepiento de eso. Incluso, recuerdo que me reuní con Oviedo en aquel momento para ir al Aurich y hablamos de todo para ir, solo faltaba la firma, pero decidí con mi entorno quedarme en la "U" a pesar de la crisis. Aurich casi me doblaba la cifra. En la vida no todo es dinero, también hay que disfrutar la pasión.

¿Sientes que el hincha crema no te reconoce eso?

Con los hinchas de la "U" siempre todo bien, les agradezco mucho por el apoyo que siempre me brindaron. En la calle siempre el agradecimiento y respeto, por el teclado muchos se creen valientes y no tiene que tomar tranquilo esas cosas. Yo por la "U" siempre me di íntegro, incluso muchas veces yo cobraba último en el club. Primero eran mis compañeros, eso tenía que hacer el capitán. Los más grandes cobraban al último. Yo repartía los premios con todos, hasta con la señora de la lavandería.

¿Y por qué te fue tan difícil conseguir equipo tras dejar Universitario?

No te voy a decir el nombre de la persona que un día me dijo que a veces el presidente o el directivo que negocia piensa que así como uno es en la cancha, es afuera. Eso seguramente limitó muchas negociaciones, pensaban que yo iba con la plancha arriba. Me dijo esta persona que yo debía adaptarme al sistema. Quizá no sé si fue mi error, pero yo soy frontal. Siempre fui y seré así.

Hablaste de varios equipos que te quisieron cuando estabas en la "U", pero ¿es verdad o mito eso de que Alianza Lima también te quiso?

Yo me acuerdo que íbamos a jugar contra Lanús en la Copa Libertadores, en aquel partido que ganamos, y antes hablé por teléfono con un directivo de Alianza cuando yo estaba en la casa de "Coco" Saavedra que me hizo el contacto. No es bueno decir el nombre del directivo, pero me ofrecieron el doble de lo que ganaba en la "U" y dos años de contrato. La propuesta llegó, pero yo la dejé ahí y más porque tenía un partido importante encima, pero no sé como Juan Reynoso se entera y con Miranda me agarran los dos en la concentración y me dice: "Oe', huev..., ¿con quién has hablado? Yo le respondo sorprendido de qué me hablaba y me pide que le diga las cosas claras y me volvió a decir: ¿Te vas a ir a la vereda del frente?, anda a tu cuarto y voy a llamar a Jaime León. Luego, yo no lo busqué pero la "U" me mejoró el contrato por presión de Reynoso, pues yo no tenía representante. Igual no iba a aceptar, pues yo soy crema y siempre tuve al "Puma" Carranza delante mío como ejemplo y yo viví en la "U".

¿Qué opinas de las disputas de poder por el control de la "U"?

La "U" me debe y también a muchos compañeros de los 7 meses que no cobramos. En ese equipo siempre pusimos el pecho. Yo estuve en tres procesos de administraciones en el club y una de las primeras fue en la que salimos campeones. Yo vi en Rocío Chávez y Ayar López Cano que no tenían ambición de poder, se abocaron en lo deportivo para así estabilizar lo económico pues todo va de la mano. Yo veo ahora más protagonismo de estos directivos que de los futbolistas. Yo creo que sí lo ven como un botín a la "U". Y el jugador más piensa en quién entra y quién no, si cambian al técnico o no. Como hincha espero que saneen de una vez la deuda, se tienen que dejar de egos en muchas partes y priorizar a la institución que es lo más importante.

¿Algo que nunca hayas contado?

No me gusta ir contando muchas cosas, pero por ejemplo Kevin Quevedo, antes de que debutara en Alianza, prácticamente paraba conmigo. Almorzaba y cenaba conmigo en mi casa, aunque no soy de decir estas cosas. Hizo cuatro goles y luego todos se le acercaban.

¿Te sorprendió cuando Alejandro Hohberg fichó por Universitario?

Hohberg nunca ha sido identificado al máximo con Alianza. Estuvo en Vallejo, en Melgar, dos años en Alianza y no es que haya sido un jugador que digan que los traicionó. Estoy hablando como hincha ojo, como colega lo admiro. Puede retornar también o quizá se vaya a Cristal.

¿Y Alexi Gómez?

Alexi, en el buen sentido ojo, es un disco rayado. Es buena persona y solo le digo que estando allá ahora espero sea muy profesional. Lo quiero mucho, es un buen muchacho. Sobre las últimas cosas contra la "U", pues seguramente hizo para afianzarse en el nuevo lugar de que está, de que el tema de entrar a su nuevo club sea rápido y mejor. Se quiso acercar al hincha de Alianza con los cánticos y todo y no supo pensar en las consecuencias. Yo lo vi el año pasado, y antes de que firmara en Alianza, le dije: ¿cómo te vas a ir allá estando en Melgar que está muy bien también? No lo veía en Alianza, pero en ese momento no me respondió.